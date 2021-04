Vêtements de seconde main : le parcours d’un jean

"Aucun vêtement neuf, que de la seconde main" : cette jeune fille a une garde-robe 100% d'occasions. Elle trouve ces vêtements déjà portés et achetés à petit prix dans des friperies de plus en plus tendance et surtout avec du choix. Pour 35 euros, elle choisit un jean. Mais savez-vous d'où vient-il ? Combien de km a-t-il parcouru ? Pour le savoir, nous avons cherché les moindres indices, les moindres détails pour retracer son parcours.

Ici, 30% de la marchandise est transformée en moquettes ou en laines. Les vêtements de bonne qualité, comme notre jean, sont vendus à un prix défiant toute concurrence : 1,10 le kilo. Quelques mois plus tard, les lots se trouvent à Rouen chez un grossiste français, leader sur le marché de la seconde main. On y retrouve notre jean "en parfait état". Il y a quelques années cette coupe, plus personne n'en voulait. Aujourd'hui, "tout le monde se l'arrache". "On a une grosse demande sur ce genre de jean".

"Si on trie à la pièce, ce n'est plus le même tarif qu'au kilo. C'est beaucoup plus cher. "On a une clientèle de plus en plus exigeante, on se doit de plaire à nos clients et de trouver des trucs assez rares". Notre Jean a été aussi acheté dans cet entrepôt pour se retrouver 650 km plus loin dans la boutique de Mathilde à Bordeaux. Il a donc parcouru plus de 3 100 km. Il reste tout de même vingt fois moins polluant et trois fois moins cher qu'un jean acheté neuf.