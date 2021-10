Vêtements : les magasins d’usine font le plein

Christine a une mission ce mercredi matin : trouver une robe pour un mariage. La matière de celle-ci lui convient, mais elle a surtout un avantage : c'est la collection des années précédentes, mais à des prix très abordables. Dans ce magasin, on peut faire de bonnes affaires. Et ça, les clients l'ont bien compris.

Le chiffre du village a augmenté de 6% en septembre par rapport à 2019. Et pour le patron, c'est une véritable surprise. "Cette année, on a battu le record. On a jamais eu autant de fréquentations depuis 23 ans", se réjouit-il. Ce modèle fonctionne et son succès se confirme d'année en année.