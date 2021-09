Quand le marché de la seconde main devient incontournable

Pourquoi acheter neuf lorsque l'on peut trouver mieux et moins cher en seconde main ? Le marché des vêtements déjà portés prend de l'ampleur, entre désir de faire des économies et volonté de ne plus participer à l'industrie du textile fortement polluante. Aujourd'hui, ce marché pèse un milliard d'euros et pourrait être deux fois plus important que le marché de la mode traditionnelle d'ici à 2030. Toutes les explications sur cette industrie, qui séduit près de 9 jeunes sur 10, à retrouver ci-dessus dans notre chronique de la matinale.