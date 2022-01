VIDÉO - Vins sans alcool : que valent-ils vraiment ?

SANS MODÉRATION – Bières, pétillants et désormais vins sans alcool s’invitent autour de la table. Mais que valent vraiment ces vins alcool ? Le 20H de TF1 a mené l’enquête.

On connaissait les bières sans alcool. Mais de nouvelles boissons plus surprenantes affichent désormais 0% : whisky, gin, vodka, pétillant et vin. Ce qui surprend les consommateurs. "Je vais peut-être en prendre une bouteille pour essayer. C’est quand même incroyable !", témoigne le client d’une grande surface.

Le vin sans alcool s’est aussi fait une place parmi les 900 références de Sylvain Guillet, caviste. Pourtant, "ce n’est pas du vin. Le vin, c’est 8% minimum d’alcool à l’intérieur. Ça, c’est un décret. C’est une charte", explique-t-il. "Ça, c’est une boisson à base de vin, désalcoolisée", montre-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Comptez huit euros la bouteille. Ce caviste en vend une soixantaine chaque année. "Ceux qui en achètent principalement, ce sont les femmes enceintes. Il ne faut pas oublier non plus les gens qui ne veulent pas consommer trop d’alcool le midi", poursuit-il.

"Mieux vaut un bon jus de fruits frais"

Mais quelle est donc la différence avec du jus de raisin ? C’est ce que nous avons voulu vérifier dans un vignoble du Languedoc-Roussillon qui produit chaque année 2.500.000 bouteilles de vin avec alcool et 500.000 sans alcool. Vincent Pugibet, vigneron, a été l’un des premiers en France à se lancer il y a dix ans. Le vin est mis sous pression dans un osmoseur pour séparer l’alcool. "On va être autour de 0,3 ou 0,4, ainsi on est sous les 0,5 qui est la réglementation. En revanche, quand vous trouvez des vins à 0 degré, souvent ce sont des jus de raisins arrangés qu’on a coupé avec de l’eau dans lequel on a rajouté des arômes. C’est un petit peu différent", explique-t-il.

Nous allons donc déguster ces autres boissons sans alcool, à base de jus de raisins, avec Olivier Poels, expert. "Ce n’est pas du vin ! Je n’ai aucune complexité, je n’ai aucune gamme aromatique. Ça ressemble davantage à de l’eau dans laquelle on a mis un jus type fruits rouges. Ça fait quand même un peu bonbon", affirme le professionnel. "J’ai envie de dire un vrai bon jus de fruits frais, c’est meilleur que cette espèce de produit industriel dans lequel il y a quand même toute une série d’adjuvants qui me semble un peu plus douteux", ajoute le dégustateur. N’oubliez donc pas de lire entre les lignes pour bien commencer l’année sans aucune modération.

Léa Tintillier | Reportage J. Roux, D. Pires

