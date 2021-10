VIDÉO - "On se prive de tout" : deux salariés au Smic racontent leur quotidien

Logement, nourriture, enfants... les postes de dépense sont nombreux. Souvent trop pour les revenus les plus modestes. Malgré l'existence du Smic (1258 euros nets par mois), de nombreuses personnes travaillant à temps plein en France peinent à joindre les deux bouts. À l'instar d'Amélie et Philippe, qui témoignent dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

Aide à domicile dans la banlieue de Lille depuis trois ans, Amélie s’occupe d’une dizaine de personnes âgées. Travaillant 30 heures par semaine - avec des horaires décalés - et un week-end sur deux, elle gagne chaque mois 1150 euros nets. Des moyens qui ne suffisent pas à cette mère de trois enfants. "Le métier que l’on fait est très peu payé. Personnellement, ça m’écœure un petit peu. C’est difficile", confie à TF1 la femme de 27 ans.

Conséquence directe, elle ne consacre qu'un étroit budget de 50 euros par mois aux courses alimentaires, ne s'autorisant aucun écart. "J’évite tout ce qui est marques. J’ai l’impression que l’on paye plus une marque qu’autre chose", indique-t-elle. Elle n’offre quasiment pas non plus de sucreries ou de soda à ses enfants, et n’achète pas de viande fraîche. "C’est injuste parce que l’on se prive de tout. On prive nos enfants, notre famille", se désole l'aide à domicile. Pour vivre correctement, elle aimerait gagner 350 euros de plus par mois. Un montant impossible à atteindre sans formation ou heures supplémentaires.