Voici les astuces pour faire des économies sur vos abonnements

CONSOMMATION - Électricité, téléphone, Internet… Autant d’abonnements qui, mis bout à bout, coûtent une somme conséquente chaque mois. Mais des solutions existent pour faire baisser la facture.

Soixante euros d’électricité, vingt d’internet, plateforme de streaming, assurances, banques... Et la liste est encore longue : nous payons chaque mois de nombreux abonnements. Alors, comment faire des économies ? Certains sont devenus experts en comparaison de contrats. La jeune salariée que nous montre l'enquête de TF1 en tête de cet article explique ainsi que la première chose à faire est de regrouper ses abonnements Internet et mobile, en négociant un pack pour les deux offres auprès de son opérateur. Le forfait de son téléphone est ainsi passé de 50 à 24 euros par mois, et sa box internet de 25 à 15 euros. Sa tactique : s’engager un an puis changer à nouveau d’opérateur. Une solution qui fonctionne à condition de ne pas oublier les dates de contrat. Car au bout d’un an, "la facturation peut vit doubler", prévient-elle. Même technique pour l’électricité : elle a économisé quinze euros par mois, sans changer sa consommation, en faisant jouer la concurrence sur le prix au kilowattheure. Au total la jeune femme, qui fait par ailleurs des tableaux comparatifs pour sa future assurance auto, assure avoir réalisé 612 euros d'économies en 2020 grâce à ses astuces.

Mais parfois, changer de fournisseur d’électricité peut vous jouer des tours. Un père de famille qui témoigne également dans le reportage ci-dessus en a fait les frais. Alors qu’il regardait un match un soir, le courant a été coupé subitement : son fournisseur d’électricité n’avait pas apprécié le changement. Cela ne l’empêche cependant pas de continuer à comparer les contrats, mais aussi à exercer son activité préférée : le parrainage. Il demande à ses proches et ses amis de souscrire aux mêmes services que lui, pour des films et séries par exemple, et empoche comme eux la somme promise par le site auquel ils s'abonnent.

Des sociétés dédiées à la comparaison

Comparer en permanence, ça demande du temps. C’est pourquoi certaines entreprises ont vu le jour pour faire ce travail à votre place. "Je change", "résilier.com" ou encore "Ideel", autant de sites qui ont pour promesse de vous faire économiser des centaines, voire des milliers d’euros sur vos abonnements. Ces sociétés cherchent des offres équivalentes moins chères et s’occupent elles-mêmes de la résiliation, et tout ça gratuitement. Ce sont les entreprises mises en avant sur le site qui rémunèrent la plateforme. Une bonne chose quand on sait que résilier peut devenir un véritable casse-tête. Autre pratique qui frôle cette fois-ci l’illégalité, partager directement ses codes d’abonnés avec ses proches, voire parfois même avec des inconnus. On peut voir dans le reportage une entreprise dédiée à cette pratique. Le gérant se justifie : "C’est pas de la revente d’abonnement, c’est du partage de frais, ça fait toute la différence, c’est-à-dire qu’on n’a pas le droit en effet et c’est indiqué dans les CGU de revendre un abonnement, par contre partager les frais, les diviser, chacun paye sa part, c’est quelque chose qu’on peut même faire au sein d’une famille."

Avec toutes ces astuces, l'auteur de l'enquête de TF1 assure avoir réalisé plus de cinq cents euros d'économies pour l'an prochain, une somme non négligeable.

