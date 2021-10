Voiture électrique : comment le bonus dope les ventes

Le prix du véhicule est d'environ 30 000 euros. Grâce au bonus écologique de l'État et à la reprise de son ancienne voiture thermique, il a pu sauter le pas. "On enlève les 7 000 euros de l'État plus une prime à la récupération du véhicule qui a été de 4 000 euros, on a déjà 11 000 euros en moins. Ça a pesé dans le choix. Puis on se savait pas si la prime allait durer, on s'est dit c'est maintenant ou jamais", explique-t-il.