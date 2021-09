Voitures automatiques : les raisons du succès

Il y a 10 ans, les voitures automatiques n'avaient pas vraiment la cote. Aujourd'hui, les Français l'ont adoptées. Pour la première fois cette année, 54% des véhicules neufs vendus dans notre pays ont une boîte automatique.

C'est son premier critère. Pierrick doit changer de voiture et pour conduire dans le centre-ville de Montpellier, il a fait son choix sans hésiter. “Une boîte automatique pour moi, c'est essentiel. Parce qu'on est sans arrêt dans les bouchons, donc c'est point mort, première, point mort première. Donc, boîte automatique obligatoire”. Pour ce couple, l'achat d'une voiture avec boîte automatique est une grande première. “Je me laisse convaincre, parce que j'ai des amis qui ont ça. J'ai eu ma fille hier qui est à Las Vegas, qui m'a dit : ‘mais maman, achètes une automatique, tu ne pourras plus jamais t'en passer”.

Le concept séduit, notamment grâce aux véhicules électriques, qui disposent tous d'une boite de vitesse automatique. “Le parc véhicules électriques représente 20% de nos ventes. Donc forcément, il y a une incidence sur les véhicules en boîte automatique qui représente près 50% de nos ventes”, Yanis Giusti, directeur du pôle automobile du groupe Tressol-Charbier Peugeot Citroën DS.

Plus pratiques à conduire, il suffit d'un seul geste au démarrage, puis plus besoin de retirer ses mains du volant. Les voitures automatiques attirent les citadins, mais aussi les passionnés d’automobile. “Jusqu’à présent, les véritables amateurs préféraient la boîte mécanique. On pouvait jouer sur les vitesses, etc. Mais petit à petit, les constructeurs ont fait tellement de progrès. Aujourd'hui, on peut se faire plaisir avec une boîte automatique “, explique Guilhem Grully, vice-président de l’association ”Automobile club” Grand Sud.

Pour répondre à la demande, ce concessionnaire propose trois fois plus de voitures automatiques qu'il y a cinq. Elles sont désormais accessibles à tous les profils, même aux débutants. “J'ai juste à appuyer un tout petit peu sur la pédale et puis, c'est fluide. Il n'y a pas d'entretien, fin, rien à faire quoi”, souligne Sammy Ramdane, conseiller commercial automobile du groupe Oxylio. “De la citadine à la compacte, en passant par une SUV ou une familiale, l'offre aujourd'hui est bien plus large”, ajoute le directeur des achats Marc-Antoine Maubert.

Mais ces voitures ne sont pas encore accessibles à tous les budgets. Un véhicule automatique coûte 1 000 euros de plus que son équivalent manuel.

