Prix, Voitures d’occasion : le grand boom des ventes

Prix plus abordable, prime à la conversion pour les véhicules d’occasion, le marché se porte bien. Les Français préfèrent même les voitures de seconde main aux neuves. En mai 2021, pas moins de 472.000 véhicules d’occasion ont été achetées par des particuliers selon le Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA), contre 141.000 voitures neuves. Si on compare ce chiffre des véhicules d’occasion à celui du mois de mai 2020, on note une hausse de 48%. Et la hausse n’est pas seulement vraie sur ce mois-ci. Toujours selon le CCFA, il s’est vendu 2.566.000 véhicules d’occasion sur le premier semestre 2021 contre 1.769.000 à la même période l’année dernière soit une hausse de 45,2%. En effet, les ventes étaient plutôt basses début 2020 à cause du confinement. Mais cette année, elles explosent.