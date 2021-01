Voitures électriques : combien ça coûte d’installer une borne de recharge chez soi ?

L'essor des ventes de voitures électriques ne se dément pas : 195.000 modèles ont été vendus au cours de l'année qui vient de s'achever, soit 125.000 de plus qu'en 2019. Particuliers, entreprises et municipalités cherchent donc à s'équiper en bornes de recharge. Car dans l'espace public, elles sont encore trop peu nombreuses. Le gouvernement a fixé l'objectif d'en avoir installé 100.000 sur tout le territoire d'ici fin 2021, mais cela semble ambitieux.

En attendant, les conducteurs écolos sont nombreux à chercher à en installer à domicile. "Des installations comme ça, on en fait vraiment tous les jours. Ce sont des installations standards. On est contacté de plus en plus par des personnes qui achètent des véhicules électriques et qui veulent pouvoir recharger assez vite chez eux", confirme Alexandre Cartier, ingénieur projet chez ChargeGuru, dans le reportage de TF1 ci-dessus.