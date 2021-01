Voitures électriques : des bornes plus accessibles et moins chères

Depuis quelques mois, Alexandre Cartier, ingénieur projet chez ChargeGuru ne chôme pas. Cet installateur de bornes de recharge nous a expliqué qu'il en pose tous les jours et qu'ils sont de plus en plus contactés par des propriétaires de voiture électrique voulant recharger très vite chez eux. D'ailleurs, cela est indispensable car le nombre de points de recharge publics dans la rue stagne. On compte à peine plus de trente mille dans notre pays. C'est loin de cent mille bornes promises d'ici la fin de l'année 2021, mais l'organisme responsable de ce déploiement promet que les choses vont s'accélérer.