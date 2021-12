Volaille, bœuf... pourquoi le prix de la viande devrait (encore) augmenter

"À chaque fois qu’il y a une augmentation du cours des céréales, on est impactés sur l’aliment. On a connu des périodes comme ça, mais il y a bien longtemps, je dirais une dizaine d’années", témoigne Christophe Coussirat, éleveur de blondes d’Aquitaine dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

En cause : la hausse de la demande mondiale et les mauvaises récoltes de l’hiver (le soja se récolte aux mois de septembre-octobre, ndlr) qui ont fait augmenter les prix. Christophe Coussirat, par conséquence, a perdu 15% de chiffre d’affaires. "On en est arrivé à ce point-là. Quand on voit le prix des céréales, on se dit ‘est-ce qu’on ne ferait pas mieux de vendre notre maïs et arrêter la vente de nos bêtes de réforme ?’", se demande-t-il.