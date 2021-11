Votre café, vous l’aimez comment ?

Alors, le matin, après le déjeuner, l'après-midi, après le dîner... Les personnes que nous avons croisées ont chacune leur préférence. Et si prendre un café est parfois devenu un automatisme. "On ne va pas se mentir, ce n'est pas la meilleure boisson du monde. Mais on prend l'habitude et on en devient addicte", reconnaît une jeune femme. Les Français sont parmi les plus gros consommateurs de café au monde, avec près de 5 kg par habitant et par an. Si certains aiment prendre le café en terrasse avec leurs amis, d'autres préfèrent le prendre au bureau, dans la rue, dans la voiture.