Voyager en van : la tendance de l’été

De l'utilitaire transformé en logement roulant au mythique combi des années 70, on les croise sur toutes les routes, en ville comme en campagne. Les vans ont de plus en plus d'adeptes. Pourquoi un tel succès ?

William est passionné des vans, et en particulier du plus célèbre des modèles. Depuis quelques mois, il loue son combi à des particuliers grâce à une application. Ce mercredi, c'est la famille Fiegel qui part à l'aventure, poussée par un désir de liberté. Une première expérience pour la famille qui revisite sa propre région, l'Alsace, sous la pluie. Le budget est de 430 euros pour trois nuits de location.

Le van a un autre atout pour séduire les amateurs. Il est plus petit qu'un camping-car et donc plus facile à manier et à garer. Les vans peuvent aussi être luxueux. Chez ce concessionnaire normand, il coûte de 40 000 à 100 000 euros. Il reste très peu de vans disponibles en France. L'engouement pour ce genre de voiture est très fort cette année. Le marché est florissant. Certains choisissent de vivre en van, toute l'année et en famille. Les amateurs de ce véhicule se croisent et échangent en permanence. De nombreux guides ont même été publiés. De quoi donner des idées pour une escapade ou une nouvelle vie en van.