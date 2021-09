Voyages annulés à cause du Covid : comment se passe le remboursement des avoirs arrivés à échéance ?

Le compte à rebours est lancé. Alors que l’État avait autorisé les agences de voyages à imposer à leurs clients un avoir de dix-huit mois pour les séjours annulés entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, les premiers avoirs arrivent à échéance et les remboursements peuvent désormais débuter. Simple sur le papier, qu'en est-il dans les faits ?

Moins rassurée, Joëlle qui habite Paris, a un bon de 980 euros auprès d'une agence 100% en ligne. Mais un jour, cet avoir a disparu de son compte client. "Il n'y avait plus que zéro donc je me suis vraiment inquiétée", dit-elle dans la vidéo en tête de cet article. Après des dizaines de messages, l'erreur a été corrigée. On lui promet même un remboursement dans deux semaines, mais elle reste vigilante. "Il faut être là, il ne faut pas les lâcher. Il faut leur écrire via Facebook ou Messenger, envoyer des mails, il faut tout tenter", explique-t-elle.