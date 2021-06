Voyages annulés à cause du Covid : que va-t-il se passer pour les avoirs qui arrivent à échéance ?

Leur lune de miel en Italie, Marie et Cédric en avait rêvé. Prévu en mai, puis en octobre 2020, ils n'ont jamais pu partir. Ils ont donc contacté leur hôtel, qui a pris en charge un bon d'échange. Ce dernier est valable pour 12 mois. Mais impossible pour l'organisation du couple. Marie et Cédric n'ont donc pas pu utiliser leur avoir.

Depuis le début de la crise, l'association UFC-Que Choisir a reçu plus de 26 000 plaintes qui concernent des compagnies aériennes, des agences de voyages et des sites comparateurs de prix. Pour son directeur juridique, Raphaël Bartlomé, il faut persévérance et endurance. Pour simplifier d'éventuels recours, il conseille d'acheter les billets directement aux compagnies aériennes et agences pour les voyages tout compris.