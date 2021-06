Voyages : le train est-il trop cher ?

Selon les explications de Gilles Dansart, spécialiste du transport ferroviaire, entre 30 et 40% du prix du billet est affecté à l'entretien des infrastructures, selon les lignes. Par exemple, les lignes LGV coûtent 300 000 euros par an et par kilomètre. Ce coût alourdit forcément la note pour les clients. Ainsi, il est recommandé aux plus petits budgets, de réserver très à l'avance. Et pour ceux qui ont aussi du temps, il reste encore l'autocar. Comptez 8 euros pour dix heures de route.