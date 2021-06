Baisse du bonus écologique : acheter une voiture électrique va coûter plus cher

ENVIRONNEMENT - Le bonus écologique destiné aux acheteurs de voitures électriques et hybrides rechargeables va être diminué à partir de ce jeudi 1er juillet. Une première étape avant une nouvelle baisse en janvier prochain.

Plus que deux jours pour profiter du bonus écologique. Dès le 1er juillet, les automobilistes bénéficieront d'un coup de pouce financier amoindri de la part de l'État pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Actuellement à 7.000 euros pour les véhicules électriques de moins de 45.000 euros - et dégageant un taux de CO2 inférieur ou égal à 20g/km -, le montant va baisser à 6.000 euros. Pour ceux compris entre 45.000 et 60.000 euros, il sera désormais fixé à 2000 euros, contre 3000 euros précédemment. "Dans ces conditions, ça ne m'intéresse plus", peste un conducteur devant les caméras de TF1 dans le reportage ci-dessus.

Quant à l'aide destinée aux acheteurs de véhicules hybrides rechargeables, elle sera amputée de moitié, passant de 2.000 à 1.000 euros. À noter que même après le 1er juillet 2021, il sera possible de bénéficier du bonus en vigueur au moment de l’achat, à condition que la commande ou le contrat de location ait été signé avant le 30 juin 2021 inclus et que la facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 30 septembre 2021.

Les véhicules hybrides exclus du dispositif dès janvier 2022

Ce bonus écologique sera ensuite amenuisé de 1000 euros supplémentaires dès le 1er janvier 2022, passant à 5000 euros pour les véhicules de moins de 45.000 euros, et à 1000 euros pour ceux dont le prix est situé entre 45.000 et 60.000 euros. Les hybrides rechargeables seront quant à eux alors exclus du dispositif mis en place par le gouvernement. Les conditions les plus avantageuses resteront applicables pour les véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 31 décembre 2021 inclus, si leur facturation ou le versement du premier loyer intervient au plus tard le 31 mars 2022.

Le bonus écologique octroyé aux acheteurs de véhicules électriques passera de 7000 à 6000 euro dès le 1er juillet. − Conseil national des professions de l'automobile

Le projet de loi de finances prévoyant d'abaisser de 1000 euros les plafonds du bonus écologique devait prendre effet à partir du 1er janvier 2021, mais a été prolongé jusqu'au 30 juin pour contrer les conséquences de l'épidémie du Covid-19 sur le secteur de l'automobile. En dépit de la crise économique traversée par les constructeurs français, ce coup de pouce financier ne sera pas reconduit. Pour l'heure, les ventes de voitures électriques restent minoritaires avec 2,5%.

