Pourquoi Renault souhaite-t-il brider ses voitures à 180km/h ?

Le groupe Renault a annoncé la semaine dernière que la vitesse de ses modèles et de ceux de Dacia sera bridée électroniquement à 180 km/h par le biais d'un régulateur automatique. Le but est d'"agir" sur la vitesse qui "représente plus d'un tiers des causes d'accidents mortels", a déclaré vendredi 23 avril son directeur général, Luca de Meo, lors de l'assemblée générale du groupe. Le constructeur s'apprête donc à suivre l'exemple du suédois Volvo, qui est devenu en 2020 le premier à imposer une limite sur tous les nouveaux modèles qui sortent de ses usines.

Plus concrètement, les modèles Renault et Dacia - la marque Alpine, spécialisée dans les sportives haute de gamme, n'est pas concernée - seront équipés d'"un régulateur automatique réglé par défaut qui s'ajustera à la vitesse autorisée, selon les panneaux et les données de géolocalisation", a précisé le directeur de Renault. Le régulateur, appelé "Safety coach", tiendra aussi compte des virages dangereux et des ronds-points. Il pourra également "prendre le relai" du conducteur en se basant sur les données du véhicule, croisées avec la météo ou la mesure de l'attention. "Si les capteurs détectent que les mains ne sont plus sur le volant, le véhicule se mettra automatiquement en sécurité", a expliqué Luca De Meo.