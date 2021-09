Impôts locaux : pourquoi la taxe foncière explose-t-elle ?

En 2021, à Guéret, la taxe foncière enfle de 900 %. Cette commune de 30 000 habitants de la Creuse ne fait pas exception. D’autres grandes villes à l’instar de Tours, Reims, Beauvais, Montpellier ou Limoges enregistrent des augmentations allant jusqu’à 80 %. Une progression constante subie par les 58 % de Français propriétaires : la taxe foncière a bondi de 31,4 % en 10 ans en moyenne, soit six fois plus que la hausse des loyers. Les mairies se justifient en rappelant la baisse des dotations de l’État alors qu’elles doivent assurer toujours plus de services publics.

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou non bâties (terrains par exemple) est due par les propriétaires ou usufruitiers. Elle confère au propriétaire le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir des revenus locatifs ou de le vendre. Elle finance les équipements collectifs et les services dispensés aux administrés (entretien de la voirie, financement des équipements sportifs, subvention de la cantine scolaire…). L’État la collecte chaque automne (vous avez jusqu’au 15 octobre pour la régler, sauf exception) avant de la reverser aux collectivités locales (communes, intercommunalités et départements).