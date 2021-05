Voyage : les Français prévoient de changer leurs habitudes cet été

Les six gites de Pierre Siccardi, situés à Vidauban, dans le Var, sont d'ailleurs presque tous loués pour cet été. Et le propriétaire des lieux voit sa clientèle rajeunir. "On avait des gens plus âgés, qui cherchaient le calme. Et puis, finalement, les jeunes avec des enfants se disent qu'ils sont peut-être mieux ici. Les enfants peuvent jouer dehors et la famille est au calme, pas très loin de la mer et des gorges du Verdon", souligne-t-il pour TF1 dans la vidéo en tête de cet article.