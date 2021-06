Voyages annulés à cause du Covid : que vont devenir les avoirs qui arrivent à échéance ?

La fin des confinements, couvre-feux et autres restrictions liées à la pandémie donne des envies d'ailleurs à de nombreux Français. C'est donc le moment, pour ceux dont les séjours avaient été annulés à cause du Covid-19, de se servir des avoirs proposés par les agences de voyage.

Car ces dernières avaient été autorisées par l'exécutif, via une ordonnance en date du 25 mars 2020, à proposer exceptionnellement, en lieu et place des remboursements prévus habituellement dans le cadre juridique, des avoirs valables 18 mois pour les séjours annulés entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 à cause du covid-19.

Dès lors, à partir de septembre 2021, les voyageurs qui avaient prévu de partir en mars de l'année dernière, et qui auraient perçu un avoir valable 18 mois, verront ce bon arriver à expiration. Plusieurs options s'offrent alors à eux.