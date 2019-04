XV de France : Fabien Galthié nommé prochain sélectionneur, Raphaël Ibanez devient manager

Désormais nommé, Galthié n'était pourtant pas le premier choix de Laporte. Le président de la Fédération souhaitait initialement se tourner vers un étranger comme Warren Gatland, ancien sélectionneur des All Blacks et actuel entraîneur du Pays de Galles ou Joe Schmidt, entraîneur néo-zélandais du XV du Trèfle. Mais le rugby amateur tricolore a opposé son veto au principe d'un recrutement en dehors de l'Hexagone, en votant à 59% contre lors d'un référendum. La voie était donc libre pour Galthié, qui avait déjà démontré son envie d'être à la tête du XV de France en 2007, 2011 et 2015 et sans poste d'entraîneur depuis son départ de Toulon à l'été 2018.