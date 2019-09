Carnet de route au Japon (3/6) : Kamaishi, ville survivante du tsunami grâce au rugby

JT 13H - Nous poursuivons notre carnet de route au Japon à l'occasion de la Coupe du monde de rugby. Pour ce troisième épisode, nous restons dans le nord rural pour découvrir Kamaishi, une ville qui a survécu au Tsunami de 2011 grâce à ce sport.

Au pays du soleil-levant, on guette sa majesté le soleil à l'aurore pour le saluer. Une des pratiques japonaises qui est devenue un art de vivre. Et si le culte shinto insinue la présence divine dans tout ce qui existe, la ville de Kamaishi a sûrement sa divinité. Cette dernière a réussi à renaître des dégâts laissés par les vagues de tsunami de 2011. Mais plus important encore, les survivants ne s'en seraient pas sortis sans le rugby, ce sport où chaque individu a un rôle au service du collectif.



