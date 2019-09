Carnet de route au Japon (5/6) : le matsuri, une fête traditionnelle japonaise depuis plus de 1 000 ans

JT 13H - Dans le cadre de la Coupe du monde de rugby au Japon, partez à la découverte de ce magnifique pays à travers le 13H de TF1. Pour le cinquième épisode de notre carnet de route au Japon, direction Wajima pour une immersion au cœur du matsuri.

Wajima est une ville située dans la péninsule de Noto. Elle abrite l'un des plus beaux marchés du Japon, mais elle est également connue pour son matsuri, une fête traditionnelle qui réunit les habitants depuis plus de 1 000 ans. Son but est de rendre hommage aux divinités. C'est aussi l'occasion pour chacun de se lâcher. Les festivités, particulièrement symbolisées par le transport de chars décorés, commencent à la tombée de la nuit sur la plage. Puis, elles continuent dans le centre-ville.



