Coupe du monde de rugby : un Français au sifflet de la finale entre Anglais et Sud-Africains

"C'est un rêve en tant qu'arbitre, mais c'est un sport collectif, et nous sommes quatre (il sera assisté par le Français Romain Poite et les Néo-Zélandais Ben O'Keeffe et Ben Skeen, ndlr)", a-t-il déclaré.

Le match pour la 3e place, vendredi à Tokyo entre la Nouvelle-Zélande et le pays de Galles, sera arbitré par l'Anglais Wayne Barnes, assisté du Français Pascal Gaüzère et du Sud-Africain Jaco Peyper. Son nom doit probablement vous dire quelque chose : c'est l'arbitre qui officiait durant le match Pays de Galles-France et il avait été pris en photo avec des supporters gallois en train de mimer le coup de coude de Sébastien Vahaamahina, qu'il avait exclu quelques instants plus tôt pour ce geste, tranchant avec la neutralité dont il devrait faire preuve.

Jaco Peyper n'avait d'ailleurs pas été retenu pour les demi-finales.