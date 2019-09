Le typhon Mitag va-t-il faire annuler la rencontre France-USA et compromettre la qualification des Bleus ?

RISQUE - Prévue le 2 octobre prochain, la rencontre opposant le XV de France aux Etats-Unis pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du monde de rugby au Japon pourrait être annulée en cas de passage du typhon Mitag, qui pourrait frapper le sud-ouest du pays ce jour-là. Une annulation qui ne ferait pas les affaires des Bleus.

La météo va-t-elle bouleverser le déroulement de la Coupe du monde de rugby, qui se déroule en ce moment au Japon ? World Rugby, l'instance mondiale de ce sport, a annoncé ce dimanche avoir averti le XV de France et l'équipe des Etats-Unis de la possible annulation de leur confrontation, prévue mercredi 3 octobre à Fukuoka, en raison du typhon Mitag, qui pourrait s'abattre sur le sud-ouest du pays le jour du match.

Si un tel scénario se produisait, chaque équipe se verrait accorder deux points, équivalant à un match nul 0-0. Ce qui ne ferait pas les affaires des Bleus, qui pourraient voir leurs chances de qualification pour les quarts de finale de la compétition compromises. Le XV de France compte quatre points après sa victoire face à l'Argentine lors de la première journée, et est à la lutte avec la sélection albiceleste qui compte six points après deux matchs, et l'Angleterre, qui compte elle dix points en deux matchs. Etre privée des quatre points (voire 5 en cas de bonus offensif) d'une victoire probable face aux Etats-Unis obligerait probablement la France à aller chercher face à l'Angleterre une victoire que personne ne lui promet, pour accéder aux quarts de finale.