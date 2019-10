Mondial de rugby : en inscrivant chacun un essai avec les Blacks, les trois frères Barrett entrent dans l'histoire

EXCEPTIONNEL - En plus de donner une leçon de rugby au Canada, leur infligeant la plus grosse défaite de cette Coupe du monde (63-0), la Nouvelle-Zélande est entrée dans l'histoire en donnant la part belle à Beauden, Scott et Jordie Barrett, trois frères titulaires au coup d'envoi et auteurs chacun d'un essai.

C'est du jamais-vu. Ce mercredi, lors du succès écrasant de la Nouvelle-Zélande face au Canada pour le compte de la deuxième journée de la poule B (63-0), trois joueurs se sont signalés de fort belle manière. Les trois frères néo-zélandais, Jordie, Beauden et Scott Barrett, étaient tous les trois présents au coup d'envoi de la rencontre en tant que titulaires. Mieux, la fratrie a fait le show, inscrivant chacun un essai lors du match.

En vidéo Nouvelle-Zélande - Canada (28 - 0) : Voir l'essai de B.Barrett en vidéo

La première lumière est venue de Jordie, dès la neuvième minute de jeu. Le plus jeune des frères, âgé de 22 ans, a inscrit un essai après avoir récupéré une belle passe au pied de Mo'Unga. Le plus "coté" des trois frères, Beauden, 28 ans, détenteur de 79 sélections, a également aplati après un service signé Sonny Bill Williams, à la 36e minute de jeu. Enfin, c'est Scott, 25 ans, qui corsera l'addition sur un nouveau geste décisif de Mo'Unga, à la 45e minute de jeu.

En vidéo Nouvelle-Zélande - Canada (42 - 0) : l'essai de S. Barrett en vidéo

Avant eux, les frères tongiens Vunipola avaient partagé le terrain en 1995 face à l'Ecosse, alors que les frères Pisi, avec les Samoa en 2015, étaient tous deux présents dans la liste, mais n'avaient pas joué ensemble dès le coup d'envoi lors d'un match.

