Coupe du monde de rugby : comme les Bleus avant eux, les Anglais écopent d’une amende pour avoir défié le haka des All Blacks

Cette danse rituelle maori agrémentée de chants martiaux est un rituel d’avant-match néo-zélandais (et d’autres nations insulaires du Pacifique) visant à intimider l’adversaire. Lequel a, en l’occurrence, voulu signifier en retour que cela ne fonctionnerait pas en formant un "V" débutant un encerclement des All Blacks. C’est alors que six joueurs (Joe Marler, Billy Vunipola, Mark Wilson, Elliot Daly, Luke Cowan-Dickie et Ben Youngs), aux deux extrémités hautes dudit "V", ont dépassé la limite autorisée par le règlement, ce qui avait poussé les arbitres à leur demander de reculer.