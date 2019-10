Coupe du monde de rugby : le "Crunch" Angleterre - France annulé

ANNULATION - World Rugby, l'instance décisionnaire du rugby mondial, a annoncé dans la nuit que la rencontre n'aurait pas lieu à cause du typhon Hagibis. Même décision pour Nouvelle-Zélande-Italie.

C'est un coup dur pour les afficionados du rugby et ceux qui voulaient voir se jouer ce duel fratricide entre la France et l'Angleterre. World Rugby a annoncé ce jeudi dans la nuit que la dernière rencontre des Bleus dans le groupe C de la coupe du monde de rugby était purement et simplement annulé. Même décision pour le match Nouvelle-Zélande - Italie.

"Nous avons décidé d'annuler certains matches en nous basant sur les dernières prévisions météo dont nous avons eu connaissance ce matin", a déclaré jeudi Alan Gilpin, le directeur du Mondial.

La rencontre Angleterre - France devait se dérouler samedi matin à 10h15 heure française (17h15 heure locale) à Yokohama, tandis que les Blacks devaient affronter l'Italie à Toyota City à 6h45 heure française (13h45 heure locale).

Plus d'infos à suivre.