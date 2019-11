Coupe du monde de rugby : les All Blacks décrochent la médaille de bronze en disposant des Gallois

Difficile d’être consolé par un quelconque lot lorsque l’on est néo-zélandais et que l’on assiste à un tournoi de rugby, qui plus est une Coupe du monde. Dès lors, il était entendu que la défaite face à l’Angleterre (19-7) le 26 octobre en demi-finales avait définitivement acté l’échec des All Blacks dans ce Mondial. En revanche, on ne badine, au pays des Kiwis, ni avec l’honneur, ni avec l’histoire.