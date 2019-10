Coupe du monde de rugby : pourquoi la plupart des Néo-Zélandais ne verront pas le match pour la 3e place

COUAC – La chaîne de télévision principale de la Nouvelle-Zélande, TVNZ, n’avait pas anticipé une élimination des All Blacks en demi-finale du Mondial au Japon. Mal lui en a pris.

En Nouvelle-Zélande, c’était "la fin du monde", un événement toujours plus ou moins anticipé, mais jamais vraiment prévu. Ainsi, du moins, le New Zealand Herald, quotidien au plus gros tirage du pays, avait-il qualifié l’élimination des All Blacks par l’Angleterre (19-7) en demi-finales de la Coupe du monde de rugby. Et de fait, l’événement n’avait pas été prévu par la télévision publique néo-zélandaise TVNZ (Television New Zealand), puisqu’elle n’avait pas acquis les droits de diffusion du match pour la 3e places entre les deux demi-finalistes battus, qui mettra donc aux prises la Nouvelle-Zélande et le pays de Galles vendredi prochain à Tokyo.