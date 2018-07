12 juillet 1998 : la France sacrée championne du monde de football

C'était le 12 juillet 1998. La France a remporté la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Une marée humaine a afflué sur les Champs-Elysées pour fêter cette grande victoire. Les plus anciens racontent leurs souvenirs. Vingt ans après, les supporters des Bleus rêvent de revivre ce moment magique lors du match France-Croatie en finale de la Coupe du monde 2018.



