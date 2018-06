À J-7 avant la Coupe du monde de football, la Russie en pleins préparatifs

La coupe du monde de football débutera à Moscou le jeudi 14 juin 2018. À une semaine avant le coup d'envoi, les organisateurs et les bénévoles s'affairent pour finir les travaux. Vladimir Poutine a été clair, tout sera prêt en temps et en heure. Dans les rues de la capitale russe, tout le monde est impatient. Les Bleus seront sur place le dimanche 10 juin. Et plus d'un million de supporteurs vont aussi converger vers la Russie, dans les prochains jours, pour encourager leurs équipes. Près de 10 000 volontaires seront d'ailleurs déployés pour l'accueil des touristes.



