À la découverte du musée de l'Ermitage

Le musée de l'Ermitage est le plus grand musée du monde. Le monument dispose de 1 000 salles. Près de 60 000 objets y sont exposés. Le musée de l'Ermitage reçoit plus de quatre millions de visiteurs par an. À l'occasion de la Coupe du monde 2018, de nombreux supporters décident de visiter ce lieu historique. Certains font du tourisme dans la ville. Les Bleus ont-ils la cote auprès des Russes et des touristes ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.