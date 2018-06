À la rencontre de Nicole Bauzin, supportrice des Bleus

Fan de foot depuis son adolescence, Nicole Bauzin sera l'une des doyennes des 17 000 supporters français à Moscou. Cette grand-mère de 77 ans compte, en effet, partir très prochainement en Russie pour la Coupe du monde. Elle se prépare déjà pour son départ et ne néglige aucun détail. Amoureuse des belles ambiances des Coupes du monde, Nicole Bauzin n'a pas hésité à dépenser 4 000 euros pour ce voyage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.