Antoine Griezmann, la pièce maîtresse des Bleus

À chaque nouveau but, Antoine Griezmann entre un peu plus dans le cœur de nos supporters. Le joueur de l'Atlético Madrid est la pièce maîtresse de Didier Deschamps. C'est celui qui organise, celui qui accélère le jeu. À 27 ans et 54 sélections, le buteur qui n'a pas été formé au pays incarne la force tranquille des Bleus. Que ce soit devant des milliers de fans ou dans un stade vide, il montre toujours cette envie de gagner. "Je ferai tout pour gagner cette Coupe du monde" a-t-il prévenu.



