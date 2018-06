Argentine : la religion du football

Les Argentins ont déjà deux étoiles sur leur maillot. Leur dernière victoire en Coupe du monde date de 1986. De plus, comme dans la plupart des pays sud-américains, ils ont le ballon chevillé au corps. Une ferveur populaire qui se perçoit tout de suite quand on arrive à Buenos Aires. En effet, toute la ville s'est habillée de blanc et bleu, les couleurs de l'Albiceleste.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.