Coupe du monde : comment éviter la ruine pour compléter l'album Panini de vos enfants ?

Selon une étude NPD, le paquet de cartes Panini de la Coupe du monde 2018 était déjà le jouet le plus vendu lors de la troisième semaine de mai en France (400.000 paquets écoulés). Et l’Hexagone n’est pas un cas isolé. La fureur gagne aussi le Royaume-Uni, la Belgique ou encore l’Espagne. Au Brésil, pays le plus titré du Mondial, c’est devenu une véritable religion, et au Maghreb, les qualifications de la Tunisie et du Maroc ont contribué à le populariser. "Si l’on compare les chiffres de ventes des années avec compétition et des années sans, il n’y a aucune équivoque, un Euro ou un Mondial de football rapporte entre 10 et 14 millions d’euros supplémentaires à l’industrie du jouet", explique Frédérique Tutt, expert Monde du marché du jouet chez NPD Group, spécialiste mondial des études de marché. Et les albums Panini se modernisent avec désormais une version digitale qui consiste à collectionner aussi des cartes activées en ligne.





Pourtant, il reste une pratique que les collectionneurs adorent presque autant que de coller les vignettes : débusquer le joueur qui n’aurait pas dû figurer dans l’album. Chaque page équipe comporte les photos de 20 joueurs, une photo d’équipe et un écusson. Mais les vignettes et les albums étant mis en vente avant même l’annonce des sélections officielles, les erreurs ne sont pas exclues. Il existe chez Panini des référents pour choisir la liste de joueurs en s’appuyant sur l’historique de l’équipe, la tendance et… le feeling ! On trouve d’ailleurs cette année Alexandre Lacazette, Adrien Rabiot ou encore Lucas Digne chez les Bleus Panini alors qu’ils n’ont pas été retenus par Didier Deschamps.