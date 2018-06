Au camping d'Agay, priorité au match France - Pérou

A Agay, dans le Var, au camping, on profite du beau temps pour se baigner avant le match France - Pérou. En attendant, les responsables préparent la fan - zone où l'écran géant est installé. Sur le pont, les animateurs ne chôment pas pour la séance de maquillage des supporters. A 17h30, tous déserteront la piscine pour se ruer devant l'écran pour supporter les Bleus, même les touristes étrangers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.