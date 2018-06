Audiences TV : 5,8 millions de téléspectateurs pour le match France 98-Fifa 98 sur TF1

Jamais un match de gala n’avait réalisé une telle audience. Mardi soir, l’affiche France 98-Fifa 98 a réuni plus de 5,8 millions de téléspectateurs sur TF1 (27,5% du public), loin devant la concurrence. Un pari réussi pour Zinédine Zidane et ses partenaires – seuls Didier Deschamps et David Trezeguet manquaient à l’appel – opposés sur la pelouse de l’U Arena de Nanterre à une sélection comprenant des joueurs étrangers de leur génération, mais aussi la star de l’athlétisme Usain Bolt. A la clé, une victoire de prestige (3-2) dont les bénéfices seront reversés à plusieurs associations caritatives.