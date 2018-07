Pourquoi la jeune génération 2018 des Bleus mérite d’être reconnue par ses aînés

L’époque où William Gallas et Thierry Henry se faisaient insulter par Samir Nasri est révolue. Les jeunes joueurs de ce groupe, bien que surpayés dans les plus grands clubs d’Europe, font montre d’un véritable respect. "C’est vrai qu’on stigmatise les jeunes, mais ceux-là sont très à l’écoute de nos conseils. Ils ont conscience que le talent ne suffit pas et qu’il faut aller au combat. On n’a pas forcément les mêmes centres d’intérêt et pourtant, on arrive à vivre ensemble. Du coup, on sent qu’on est tous dans le même bateau", formulait ainsi, admiratif, le grognard Blaise Matuidi, 31 ans.