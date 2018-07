Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 12 juillet

Ce jeudi, en conférence de presse, Paul Pogba est notamment revenu sur le retour en grâce d’Antoine Griezmann : "Ce qu'il fait dans cette Coupe du monde, très peu d'attaquants le font. C'est un sacrifice de défendre comme il le fait, mais ça lui fait plaisir, il est comme ça dans son club. Et il est décisif aussi, il marque, il court, il fait des passes décisives, c'est le Grizou comme aime et qu'on veut voir. Grizou c'est déjà un grand. Zizou, c'est une légende de la France, une icône du football et Grizou est en train de le devenir. J'espère qu'il marquera dans cette finale." Personne ne contredira La Pioche !

