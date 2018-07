Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 13 juillet

La dernière conférence de presse de Philippe Tournon. En poste depuis 1983, sans compter une interruption de six ans sous l’ère Domenech (entre 2004 et 2010), le responsable de la relation des Bleus avec les médias s’apprête à faire ses adieux à l’équipe de France à l’issue de la finale entre la France et la Croatie, son 337e match au sein de l’encadrement tricolore. Et pour cause : les deux dernières rencontres avec les journalistes, samedi et dimanche, sont gérées directement par la Fifa.





"Je tiens à le remercier. On se connaît depuis maintenant huit ans. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il était là pour me remonter les bretelles à chacun de mes retards", a déclaré Blaise Matuidi à son sujet lors de cette der, avant qu’Antoine Griezmann ne remette le couvert : "Fifi, c'est notre petit grincheux. Il est très bon dans ce qu'il fait. C'est un chouette type."

