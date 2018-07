France-Croatie : Kolinda Grabar-Kitarović, présidente... et fan numéro 1 des Vatreni

Pour la demi-finale remportée par la Croatie contre l'Angleterre (2-1, a.p.), Kolinda Grabar-Kitarović n'avait pu se rendre en Russie, du fait du sommet de l'Otan à Bruxelles. L'amatrice de football avait laissé son Premier ministre Andrej Plenkovic assister à la rencontre entre les Vatreni et les Three Lions. De son côté, elle avait fait le temps en offrant un maillot à damier rouge au président américain Donald Trump et à la Première ministre britannique Theresa May. Jeudi soir, dans les couloirs, elle avait même osé lancé un "Nous allons gagner !" en direction de son homologue français Emmanuel Macron.





Selon la presse croate, il se murmure qu'en cas de victoire de la Croatie, la présidente-supportrice envisagerait de déclarer lundi 16 juillet férié. En attendant, dimanche à 17h, au moment du coup d'envoi, elle sera bien dans les loges du stade Loujniki de Moscou, assise aux côtés du président de la FIFA Gianni Infantino et du chef d'État français Emmanuel Macron.