Les coupes de Pogba, Kimpembe ou Aréola, c'est lui : les confidences de Mika Caiola, le coiffeur attitré des Bleus

"Quand ils arrivent, on met la musique assez fort, on s'ambiance, on s'amuse, c'est plutôt cool", nous raconte le coiffeur. Et en parlant de cool attitude, "Presnel (Kimpembe, ndlr) est le premier pour faire la fête", assure-t-il. Dans son salon parisien, il n'y a pas de statut de star qui tienne : "En règle générale, ils me passent un petit coup de fil, me disent 't'es dispo, je peux passer ?', et ils viennent quand je suis là", résume le patron. "Ça m'est arrivé de partir en Angleterre, mais beaucoup moins qu'avant parce que je n'ai plus trop le temps avec le boulot. Et ils le comprennent". Preuve en est, chaque semaine, "j'ai deux ou trois joueurs qui viennent au salon".





Côté tarif, c'est la surprise : 28 euros et pas un sous de plus. "Ce n'est pas parce que c'est un Bleu qu'il y a un tarif différent (...) On est tous pareils, il n'y a pas de différences". Côté pourboire, Mika n'est pas à plaindre. Si les joueurs laissent "parfois" de la petite monnaie, c'est surtout en matière de cadeaux qu'ils se montrent généreux : "des places pour aller voir un match, un maillot de foot... ce sont des gestes amicaux".