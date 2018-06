France-Argentine : Gonzalo Higuain, le 12e Français sur le terrain

C’est là-bas, alors qu'il portait les couleurs du club de River Plate, qu'il s'est fait remarquer par Raymond Domenech. En 2006, il revient aux oreilles du sélectionneur de l’équipe de France qu’un joueur né en France fait des merveilles. Il le convoque alors pour un match amical de l’équipe de France contre la Grèce au mois de novembre. "Je voulais absolument qu’il prenne une décision dans un sens ou dans l’autre. On en parlait, on me disait que je ne faisais rien, qu’on ne s’en occupait pas…. Donc comme je l’avais vu, c’était 'Ou il vient, ou il est obligé de me dire non'. A un moment, je l’ai mis devant le fait accompli", raconte l’ancien sélectionneur des Bleus dans So Foot.





"On en avait discuté, il hésitait, il ne savait pas, je lui ai dit : 'Voilà, maintenant il y a ce match-là ; il faut que tu choisisses. Ne laisse pas traîner les uns et les autres, à toi de décider en ton âme et conscience.' Derrière, l’Argentine le voulait aussi. Il était obligé de prendre une décision", poursuit l'ancien coach des Bleus, qui voulait "débarrasser l'équipe de France de ce poids". Si Gonzalo Higuain a décliné l’invitation, il a toutefois laissé planer plusieurs mois le doute quant à son choix final.