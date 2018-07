Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 4 juillet

Interrogé par nos confrères de L’Equipe sur le joueur de l’équipe de France qui lui ressemblerait le plus, François Hollande n’a pas hésité : son double chez les Bleus, c’est N’Golo Kanté. Comme il en a l'habitude, l'ancien chef de l'Etat a fait preuve d'humour pour répondre à cette question de Thomas Hugues. "Celui qui est, au meilleur sens du terme, le plus tenace, le plus courageux, celui qui fait vraiment tout le terrain, c'est N'Golo Kanté. Ce n'est pas celui qui récolte le plus laurier, et c'est celui qui est aimé par tous ses camarades", affirme l'ancien président. "S'il n'était pas là, comment ferait-on ?" On se le demande !

>> Quand François Hollande se compare à… N’Golo Kanté !