Coupe du monde 2018 : la séance de rattrapage du 5 juillet

Plus que quelques heures d’attente. Après une nouvelle journée sans match ce jeudi, la Coupe du monde reprend ses droits dès 16h, vendredi, avec le premier quart de finale entre la France et l’Uruguay (en direct sur TF1). Une rencontre qui sera suivie par celle, à 20h, du Brésil et de la Belgique (sur TF1 également), avant la suite du programme le lendemain, avec Suède-Angleterre (à 16h) et Russie-Croatie (à 20h sur TF1).