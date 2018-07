Benjamin Pavard, auteur du plus beau but de ce Mondial !

Le but de Benjamin Pavard, samedi 30 juin 2018, durant le match contre l'Argentine a provoqué une grande émotion auprès des supporters, jusqu'aux commentateurs sportifs. Ce premier but, qu'il a marqué à 22 ans, est considéré comme le meilleur du Mondial. Dans le nord, à Jeumont, la ville où il a vécu et grandi, tout le monde est très fier de son exploit. Découvrez en images les réactions de ses parents, amis et supporters.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.